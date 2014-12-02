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Алавес - Эспаньол

02.12.2014, Вторник, 22:00 мск Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Алавес - Эспаньол
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