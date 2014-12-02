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Лас-Пальмас - Сельта

02.12.2014, Вторник, 23:59 мск Лас-Пальмас де Гран Канария, стадион Эстадио де Гран Канария Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Лас-Пальмас - Сельта
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