Трабзонспор - Акхисар Беледиеспор

|8 тур
|1 ноября, суббота
|20:00
|Акхисар Беледиеспор
|1:1
|Трабзонспор
|8 тур
|1 ноября, суббота
|20:00
|Акхисар Беледиеспор
|1:1
|Трабзонспор
|20 тур
|9 февраля, воскресенье
|21:00
|Трабзонспор
|2:4
|Акхисар Беледиеспор
|3 тур
|1 сентября, воскресенье
|22:45
|Акхисар Беледиеспор
|3:0
|Трабзонспор
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|17:00
|Акхисар Беледиеспор
|1:0
|Трабзонспор
|11 тур
|10 ноября, суббота
|21:00
|Трабзонспор
|3:1
|Акхисар Беледиеспор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Галатасарай
|34
|24
|5
|5
|60:35
|+25
|77
|2.
|Фенербахче
|34
|22
|8
|4
|60:29
|+31
|74
|3.
|Бешикташ
|34
|21
|6
|7
|55:32
|+23
|69
|4.
|Истанбул ББ
|34
|15
|14
|5
|49:30
|+19
|59
|5.
|Бурсаспор
|34
|16
|9
|9
|69:44
|+25
|57
|6.
|Трабзонспор
|34
|15
|12
|7
|58:48
|+10
|57
|7.
|Мерсин Идманюрду
|34
|13
|8
|13
|54:48
|+6
|47
|8.
|Коньяспор
|34
|12
|10
|12
|30:39
|-9
|46
|9.
|Генчлербирлиги
|34
|10
|10
|14
|46:44
|+2
|40
|10.
|Газиантепспор
|34
|11
|7
|16
|31:48
|-17
|40
|11.
|Эскишехирспор
|34
|9
|12
|13
|45:52
|-7
|39
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|34
|9
|11
|14
|41:51
|-10
|38
|13.
|Касымпаша
|34
|9
|10
|15
|56:73
|-17
|37
|14.
|Сивасспор
|34
|9
|9
|16
|43:50
|-7
|36
|15.
|Ризеспор
|34
|9
|9
|16
|41:55
|-14
|36
|16.
|Карабюкспор
|34
|7
|7
|20
|44:64
|-20
|28
|17.
|Кайсери Эрджиесспор
|34
|5
|12
|17
|43:62
|-19
|27
|18.
|Баликесирспор
|34
|6
|9
|19
|48:69
|-21
|27