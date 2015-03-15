Генчлербирлиги - Фенербахче

|7 тур
|25 октября, суббота
|20:00
|Фенербахче
|2:1
|Генчлербирлиги
|7 тур
|25 октября, суббота
|20:00
|Фенербахче
|2:1
|Генчлербирлиги
|23 тур
|1 марта, суббота
|21:00
|Фенербахче
|2:0
|Генчлербирлиги
|6 тур
|29 сентября, воскресенье
|20:00
|Генчлербирлиги
|0:1
|Фенербахче
|30 тур
|21 апреля, воскресенье
|21:00
|Генчлербирлиги
|2:0
|Фенербахче
|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|21:00
|Фенербахче
|4:1
|Генчлербирлиги
|29 тур
|3 марта, суббота
|21:00
|Фенербахче
|6:1
|Генчлербирлиги
|12 тур
|25 ноября, пятница
|22:00
|Генчлербирлиги
|0:0
|Фенербахче
|24 тур
|7 марта, понедельник
|21:00
|Генчлербирлиги
|2:4
|Фенербахче
|7 тур
|2 октября, суббота
|20:00
|Фенербахче
|3:0
|Генчлербирлиги
|25 тур
|13 марта, суббота
|20:00
|Генчлербирлиги
|0:0
|Фенербахче
|8 тур
|4 октября, воскресенье
|21:00
|Фенербахче
|3:0
|Генчлербирлиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Галатасарай
|34
|24
|5
|5
|60:35
|+25
|77
|2.
|Фенербахче
|34
|22
|8
|4
|60:29
|+31
|74
|3.
|Бешикташ
|34
|21
|6
|7
|55:32
|+23
|69
|4.
|Истанбул ББ
|34
|15
|14
|5
|49:30
|+19
|59
|5.
|Бурсаспор
|34
|16
|9
|9
|69:44
|+25
|57
|6.
|Трабзонспор
|34
|15
|12
|7
|58:48
|+10
|57
|7.
|Мерсин Идманюрду
|34
|13
|8
|13
|54:48
|+6
|47
|8.
|Коньяспор
|34
|12
|10
|12
|30:39
|-9
|46
|9.
|Генчлербирлиги
|34
|10
|10
|14
|46:44
|+2
|40
|10.
|Газиантепспор
|34
|11
|7
|16
|31:48
|-17
|40
|11.
|Эскишехирспор
|34
|9
|12
|13
|45:52
|-7
|39
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|34
|9
|11
|14
|41:51
|-10
|38
|13.
|Касымпаша
|34
|9
|10
|15
|56:73
|-17
|37
|14.
|Сивасспор
|34
|9
|9
|16
|43:50
|-7
|36
|15.
|Ризеспор
|34
|9
|9
|16
|41:55
|-14
|36
|16.
|Карабюкспор
|34
|7
|7
|20
|44:64
|-20
|28
|17.
|Кайсери Эрджиесспор
|34
|5
|12
|17
|43:62
|-19
|27
|18.
|Баликесирспор
|34
|6
|9
|19
|48:69
|-21
|27