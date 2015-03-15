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Генчлербирлиги - Фенербахче

15.03.2015, Воскресенье, 21:00 мск Анкара, стадион 19-го мая Турция. Супер-Лига, 24 тур Генчлербирлиги - Фенербахче
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
7 тур
25 октября, суббота 20:00 Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
23 тур
1 марта, суббота 21:00 Фенербахче 2:0 Генчлербирлиги
6 тур
29 сентября, воскресенье 20:00 Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче
Турция. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
21 апреля, воскресенье 21:00 Генчлербирлиги 2:0 Фенербахче
13 тур
25 ноября, воскресенье 21:00 Фенербахче 4:1 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 марта, суббота 21:00 Фенербахче 6:1 Генчлербирлиги
12 тур
25 ноября, пятница 22:00 Генчлербирлиги 0:0 Фенербахче
Турция. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
7 марта, понедельник 21:00 Генчлербирлиги 2:4 Фенербахче
7 тур
2 октября, суббота 20:00 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги
Чемпионат Турции (2009/2010)
25 тур
13 марта, суббота 20:00 Генчлербирлиги 0:0 Фенербахче
8 тур
4 октября, воскресенье 21:00 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 34 24 5 5 60:35 +25 77
2. Фенербахче 34 22 8 4 60:29 +31 74
3. Бешикташ 34 21 6 7 55:32 +23 69
4. Истанбул ББ 34 15 14 5 49:30 +19 59
5. Бурсаспор 34 16 9 9 69:44 +25 57
6. Трабзонспор 34 15 12 7 58:48 +10 57
7. Мерсин Идманюрду 34 13 8 13 54:48 +6 47
8. Коньяспор 34 12 10 12 30:39 -9 46
9. Генчлербирлиги 34 10 10 14 46:44 +2 40
10. Газиантепспор 34 11 7 16 31:48 -17 40
11. Эскишехирспор 34 9 12 13 45:52 -7 39
12. Акхисар Беледиеспор 34 9 11 14 41:51 -10 38
13. Касымпаша 34 9 10 15 56:73 -17 37
14. Сивасспор 34 9 9 16 43:50 -7 36
15. Ризеспор 34 9 9 16 41:55 -14 36
16. Карабюкспор 34 7 7 20 44:64 -20 28
17. Кайсери Эрджиесспор 34 5 12 17 43:62 -19 27
18. Баликесирспор 34 6 9 19 48:69 -21 27
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