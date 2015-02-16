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Генчлербирлиги - Эскишехирспор

16.02.2015, Понедельник, 20:00 мск Анкара, стадион 19-го мая Турция. Супер-Лига, 20 тур Генчлербирлиги - Эскишехирспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
3 тур
19 сентября, пятница 21:00 Эскишехирспор 0:2 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
27 тур
31 марта, понедельник 21:00 Эскишехирспор 0:1 Генчлербирлиги
10 тур
4 ноября, понедельник 22:00 Генчлербирлиги 2:0 Эскишехирспор
Турция. Супер-Лига (2012/2013)
21 тур
9 февраля, суббота 18:00 Генчлербирлиги 0:1 Эскишехирспор
4 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Эскишехирспор 4:2 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2011/2012)
20 тур
14 января, суббота 18:00 Генчлербирлиги 2:1 Эскишехирспор
3 тур
21 сентября, среда 21:00 Эскишехирспор 0:0 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2010/2011)
18 тур
22 января, суббота 18:00 Генчлербирлиги 0:1 Эскишехирспор
1 тур
14 августа, суббота 23:00 Эскишехирспор 0:0 Генчлербирлиги
Чемпионат Турции (2009/2010)
22 тур
20 февраля, суббота 16:00 Эскишехирспор 0:0 Генчлербирлиги
5 тур
13 сентября, воскресенье 22:00 Генчлербирлиги 2:2 Эскишехирспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 34 24 5 5 60:35 +25 77
2. Фенербахче 34 22 8 4 60:29 +31 74
3. Бешикташ 34 21 6 7 55:32 +23 69
4. Истанбул ББ 34 15 14 5 49:30 +19 59
5. Бурсаспор 34 16 9 9 69:44 +25 57
6. Трабзонспор 34 15 12 7 58:48 +10 57
7. Мерсин Идманюрду 34 13 8 13 54:48 +6 47
8. Коньяспор 34 12 10 12 30:39 -9 46
9. Генчлербирлиги 34 10 10 14 46:44 +2 40
10. Газиантепспор 34 11 7 16 31:48 -17 40
11. Эскишехирспор 34 9 12 13 45:52 -7 39
12. Акхисар Беледиеспор 34 9 11 14 41:51 -10 38
13. Касымпаша 34 9 10 15 56:73 -17 37
14. Сивасспор 34 9 9 16 43:50 -7 36
15. Ризеспор 34 9 9 16 41:55 -14 36
16. Карабюкспор 34 7 7 20 44:64 -20 28
17. Кайсери Эрджиесспор 34 5 12 17 43:62 -19 27
18. Баликесирспор 34 6 9 19 48:69 -21 27
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