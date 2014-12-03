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Удинезе - Чезена

03.12.2014, Среда, 23:00 мск Удине, стадион Фриули Италия. Кубок, 4 раунд Удинезе - Чезена
Италия. Серия А (2014/2015)
6 тур
5 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Чезена
Италия. Серия А (2011/2012)
36 тур
2 мая, среда 22:45 Чезена 0:1 Удинезе
17 тур
8 января, воскресенье 15:30 Удинезе 4:1 Чезена
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
13 февраля, воскресенье 17:00 Чезена 0:3 Удинезе
6 тур
2 октября, суббота 20:00 Удинезе 1:0 Чезена
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