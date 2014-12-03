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Аталанта - Авеллино

03.12.2014, Среда, 17:00 мск Бергамо, стадион Атлети Адзурри Италия. Кубок, 4 раунд Аталанта - Авеллино
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