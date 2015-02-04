Астерас - Платаниас

|5 тур
|27 сентября, суббота
|17:00
|Платаниас
|0:1
|Астерас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|34
|24
|6
|4
|79:23
|+56
|78
|2.
|Панатинаикос
|34
|21
|6
|7
|59:31
|+28
|66
|3.
|ПАОК
|34
|20
|5
|9
|57:42
|+15
|65
|4.
|Астерас
|34
|17
|8
|9
|52:37
|+15
|59
|5.
|Атромитос
|34
|14
|12
|8
|43:27
|+16
|54
|6.
|ПАС
|34
|13
|14
|7
|47:33
|+14
|53
|7.
|Панетоликос
|34
|14
|10
|10
|41:28
|+13
|52
|8.
|Ксанти
|34
|12
|11
|11
|44:41
|+3
|47
|9.
|Платаниас
|34
|12
|8
|14
|32:30
|+2
|44
|10.
|Керкира
|34
|12
|8
|14
|39:38
|+1
|44
|11.
|АЕЛ
|34
|11
|11
|12
|34:39
|-5
|44
|12.
|Пантракикос
|34
|11
|10
|13
|35:44
|-9
|43
|13.
|Паниониос
|34
|11
|10
|13
|43:42
|+1
|43
|14.
|Верия
|34
|12
|7
|15
|45:54
|-9
|43
|15.
|Левадиакос
|34
|12
|7
|15
|41:34
|+7
|43
|16.
|Эрготелис
|34
|8
|8
|18
|35:60
|-25
|32
|17.
|ОФИ
|33
|7
|2
|24
|26:72
|-46
|-6
|18.
|Ники Волос
|33
|2
|1
|30
|7:84
|-77
|-6
|* - Панатинаикос: снято 3
ОФИ: снято 29
Ники Волос: снято 13