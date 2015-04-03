Ангушт - Алания

|1 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:00
|Алания
|2:1
|Ангушт
|25 тур
|21 апреля, воскресенье
|16:00
|Ангушт
|1:0
|Алания
|9 тур
|5 сентября, среда
|15:00
|Алания
|2:1
|Ангушт
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|20
|11
|5
|4
|23:11
|+12
|38
|2.
|МИТОС
|20
|9
|7
|4
|30:13
|+17
|34
|3.
|Машук-КМВ
|20
|9
|6
|5
|24:22
|+2
|33
|4.
|Спартак Нч
|20
|9
|6
|5
|28:15
|+13
|33
|5.
|20
|7
|7
|6
|18:18
|0
|28
|6.
|Ротор
|20
|7
|6
|7
|26:24
|+2
|27
|7.
|Ангушт
|20
|5
|8
|7
|13:23
|-10
|23
|8.
|Анжи-2
|20
|5
|7
|8
|14:22
|-8
|22
|9.
|Алания
|20
|5
|6
|9
|21:33
|-12
|21
|10.
|Терек-2
|20
|3
|9
|8
|12:18
|-6
|18
|11.
|Астрахань
|20
|4
|5
|11
|19:29
|-10
|17