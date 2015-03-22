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Астрахань - Алания

22.03.2015, Воскресенье, 15:00 мск Астрахань, стадион Муниципальный Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 20 тур Астрахань - Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
10 тур
1 октября, среда 16:00 Алания 1:2 Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
33 тур
31 мая, суббота 18:00 Астрахань 2:1 Алания
17 тур
10 октября, четверг 14:00 Алания 1:1 Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
28 тур
6 мая, понедельник 17:00 Алания 2:3 Астрахань
12 тур
19 сентября, среда 17:30 Астрахань 1:1 Алания
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
32 тур
19 мая, суббота 18:00 Астрахань 3:0 Алания
16 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Алания 0:5 Астрахань
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. 20 11 5 4 23:11 +12 38
2. МИТОС 20 9 7 4 30:13 +17 34
3. Машук-КМВ 20 9 6 5 24:22 +2 33
4. Спартак Нч 20 9 6 5 28:15 +13 33
5. 20 7 7 6 18:18 0 28
6. Ротор 20 7 6 7 26:24 +2 27
7. Ангушт 20 5 8 7 13:23 -10 23
8. Анжи-2 20 5 7 8 14:22 -8 22
9. Алания 20 5 6 9 21:33 -12 21
10. Терек-2 20 3 9 8 12:18 -6 18
11. Астрахань 20 4 5 11 19:29 -10 17
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