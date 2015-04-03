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МИТОС - Ротор

03.04.2015, Пятница, 15:00 мск Новочеркасск, стадион Ермак Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур МИТОС - Ротор
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
1 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Ротор 0:0 МИТОС
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
23 тур
9 октября, воскресенье 15:00 МИТОС 1:3 Ротор
7 тур
5 июня, воскресенье 19:00 Ротор 3:1 МИТОС
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. 20 11 5 4 23:11 +12 38
2. МИТОС 20 9 7 4 30:13 +17 34
3. Машук-КМВ 20 9 6 5 24:22 +2 33
4. Спартак Нч 20 9 6 5 28:15 +13 33
5. 20 7 7 6 18:18 0 28
6. Ротор 20 7 6 7 26:24 +2 27
7. Ангушт 20 5 8 7 13:23 -10 23
8. Анжи-2 20 5 7 8 14:22 -8 22
9. Алания 20 5 6 9 21:33 -12 21
10. Терек-2 20 3 9 8 12:18 -6 18
11. Астрахань 20 4 5 11 19:29 -10 17
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