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Биолог-Новокубанск - ФК Сочи-2013

03.04.2015, Пятница, 16:00 мск Прогресс, стадион Биолог Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур Биолог-Новокубанск - ФК Сочи-2013
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
1 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 ФК Сочи-2013 1:1 Биолог-Новокубанск
Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 14 9 4 1 28:14 +14 31
2. Афипс 14 9 2 3 19:12 +7 29
3. Витязь 14 9 1 4 22:17 +5 28
4. Армавир 14 7 3 4 24:18 +6 24
5. Биолог-Новокубанск 14 5 1 8 16:20 -4 16
6. Дружба 14 3 2 9 13:20 -7 11
7. Краснодар-2 14 3 1 10 15:24 -9 10
8. ФК Сочи-2013 14 2 4 8 14:26 -12 10
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