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Ротор - Машук-КМВ

28.03.2015, Суббота, 15:00 мск Волгоград, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 21 тур Ротор - Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
11 тур
7 октября, вторник 17:00 Машук-КМВ 2:4 Ротор
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
25 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 0:1 Ротор
9 тур
21 июня, вторник 00:00 Ротор 5:0 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
31 тур
30 сентября, среда 00:00 Машук-КМВ 3:0 Ротор
21 тур
6 августа, четверг 00:00 Машук-КМВ 1:0 Ротор
13 тур
14 июня, воскресенье 17:00 Ротор 1:2 Машук-КМВ
3 тур
17 апреля, пятница 17:30 Ротор 1:2 Машук-КМВ
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. 20 11 5 4 23:11 +12 38
2. МИТОС 20 9 7 4 30:13 +17 34
3. Машук-КМВ 20 9 6 5 24:22 +2 33
4. Спартак Нч 20 9 6 5 28:15 +13 33
5. 20 7 7 6 18:18 0 28
6. Ротор 20 7 6 7 26:24 +2 27
7. Ангушт 20 5 8 7 13:23 -10 23
8. Анжи-2 20 5 7 8 14:22 -8 22
9. Алания 20 5 6 9 21:33 -12 21
10. Терек-2 20 3 9 8 12:18 -6 18
11. Астрахань 20 4 5 11 19:29 -10 17
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