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Терек-2 - МИТОС

28.03.2015, Суббота, 15:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 21 тур Терек-2 - МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
11 тур
7 октября, вторник 16:00 МИТОС 1:2 Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 16:00 Терек-2 0:0 МИТОС
12 тур
14 сентября, суббота 15:00 МИТОС 4:0 Терек-2
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. 20 11 5 4 23:11 +12 38
2. МИТОС 20 9 7 4 30:13 +17 34
3. Машук-КМВ 20 9 6 5 24:22 +2 33
4. Спартак Нч 20 9 6 5 28:15 +13 33
5. 20 7 7 6 18:18 0 28
6. Ротор 20 7 6 7 26:24 +2 27
7. Ангушт 20 5 8 7 13:23 -10 23
8. Анжи-2 20 5 7 8 14:22 -8 22
9. Алания 20 5 6 9 21:33 -12 21
10. Терек-2 20 3 9 8 12:18 -6 18
11. Астрахань 20 4 5 11 19:29 -10 17
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