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Анжи-2 - Ангушт

28.03.2015, Суббота, 14:30 мск Каспийск, стадион Анжи-Арена (поле №3) Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 21 тур Анжи-2 - Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
11 тур
7 октября, вторник 15:30 Ангушт 0:0 Анжи-2
Россия. Кубок (2013/2014)
1/32 финала
31 августа, суббота 16:00 Анжи-2 0:1 Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
26 тур
26 апреля, пятница 16:00 Анжи-2 1:0 Ангушт
10 тур
9 сентября, воскресенье 17:00 Ангушт 2:1 Анжи-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
31 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Ангушт 2:0 Анжи-2
15 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Анжи-2 1:1 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
18 тур
2 августа, понедельник 18:30 Анжи-2 5:1 Ангушт
2 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ангушт 1:1 Анжи-2
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
23 тур
18 августа, вторник 00:00 Анжи-2 1:1 Ангушт
5 тур
30 апреля, четверг 14:00 Ангушт 2:0 Анжи-2
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. 20 11 5 4 23:11 +12 38
2. МИТОС 20 9 7 4 30:13 +17 34
3. Машук-КМВ 20 9 6 5 24:22 +2 33
4. Спартак Нч 20 9 6 5 28:15 +13 33
5. 20 7 7 6 18:18 0 28
6. Ротор 20 7 6 7 26:24 +2 27
7. Ангушт 20 5 8 7 13:23 -10 23
8. Анжи-2 20 5 7 8 14:22 -8 22
9. Алания 20 5 6 9 21:33 -12 21
10. Терек-2 20 3 9 8 12:18 -6 18
11. Астрахань 20 4 5 11 19:29 -10 17
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