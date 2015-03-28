ФК Сочи-2013 - Витязь

|11 тур
|7 октября, вторник
|16:00
|Витязь
|3:1
|ФК Сочи-2013
|11 тур
|7 октября, вторник
|16:00
|Витязь
|3:1
|ФК Сочи-2013
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Черноморец Нв
|14
|9
|4
|1
|28:14
|+14
|31
|2.
|Афипс
|14
|9
|2
|3
|19:12
|+7
|29
|3.
|Витязь
|14
|9
|1
|4
|22:17
|+5
|28
|4.
|Армавир
|14
|7
|3
|4
|24:18
|+6
|24
|5.
|Биолог-Новокубанск
|14
|5
|1
|8
|16:20
|-4
|16
|6.
|Дружба
|14
|3
|2
|9
|13:20
|-7
|11
|7.
|Краснодар-2
|14
|3
|1
|10
|15:24
|-9
|10
|8.
|ФК Сочи-2013
|14
|2
|4
|8
|14:26
|-12
|10