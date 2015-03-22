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Биолог-Новокубанск - Дружба

22.03.2015, Воскресенье, 16:00 мск Прогресс, стадион Биолог Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 20 тур Биолог-Новокубанск - Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
10 тур
1 октября, среда 16:00 Дружба 3:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2014/2015)
1/256 финала
1 августа, пятница 18:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
18 тур
15 октября, вторник 15:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
2 тур
17 июля, среда 19:00 Дружба 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
22 тур
12 ноября, понедельник 15:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
6 тур
14 августа, вторник 18:00 Дружба 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
30 тур
7 мая, понедельник 18:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Дружба
14 тур
7 августа, воскресенье 18:30 Дружба 2:1 Биолог-Новокубанск
Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 14 9 4 1 28:14 +14 31
2. Афипс 14 9 2 3 19:12 +7 29
3. Витязь 14 9 1 4 22:17 +5 28
4. Армавир 14 7 3 4 24:18 +6 24
5. Биолог-Новокубанск 14 5 1 8 16:20 -4 16
6. Дружба 14 3 2 9 13:20 -7 11
7. Краснодар-2 14 3 1 10 15:24 -9 10
8. ФК Сочи-2013 14 2 4 8 14:26 -12 10
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