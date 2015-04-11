Ипсвич Таун - Блэкпул

|15 тур
|1 ноября, суббота
|18:00
|Блэкпул
|0:2
|Ипсвич Таун
|15 тур
|1 ноября, суббота
|18:00
|Блэкпул
|0:2
|Ипсвич Таун
|31 тур
|15 февраля, суббота
|19:00
|Ипсвич Таун
|0:0
|Блэкпул
|15 тур
|9 ноября, суббота
|19:00
|Блэкпул
|2:3
|Ипсвич Таун
|32 тур
|16 февраля, суббота
|19:00
|Ипсвич Таун
|1:0
|Блэкпул
|3 тур
|25 августа, суббота
|18:00
|Блэкпул
|6:0
|Ипсвич Таун
|26 тур
|14 января, суббота
|19:00
|Ипсвич Таун
|2:2
|Блэкпул
|6 тур
|10 сентября, суббота
|18:00
|Блэкпул
|2:0
|Ипсвич Таун
|35 тур
|6 марта, суббота
|18:00
|Блэкпул
|1:0
|Ипсвич Таун
|21 тур
|12 декабря, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|3:1
|Блэкпул
|1/32 финала
|2 января, суббота
|18:00
|Блэкпул
|1:2
|Ипсвич Таун
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Борнмут
|46
|26
|12
|8
|98:45
|+53
|90
|2.
|Уотфорд
|46
|27
|8
|11
|91:50
|+41
|89
|3.
|Норвич Сити
|46
|25
|11
|10
|88:48
|+40
|86
|4.
|Мидлсбро
|46
|25
|10
|11
|68:37
|+31
|85
|5.
|Брентфорд
|46
|23
|9
|14
|78:59
|+19
|78
|6.
|Ипсвич
|46
|22
|12
|12
|72:54
|+18
|78
|7.
|Вулверхэмптон
|46
|22
|12
|12
|70:56
|+14
|78
|8.
|Дерби Каунти
|46
|21
|14
|11
|85:56
|+29
|77
|9.
|Блэкберн
|46
|17
|16
|13
|66:59
|+7
|67
|10.
|Бирмингем
|46
|16
|15
|15
|54:64
|-10
|63
|11.
|Кардифф
|46
|16
|14
|16
|57:61
|-4
|62
|12.
|Чарльтон
|46
|14
|18
|14
|54:60
|-6
|60
|13.
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|14
|18
|14
|43:49
|-6
|60
|14.
|Ноттингем Форест
|46
|15
|14
|17
|71:69
|+2
|59
|15.
|Лидс
|46
|15
|11
|20
|50:61
|-11
|56
|16.
|Хаддерсфилд
|46
|13
|16
|17
|58:75
|-17
|55
|17.
|Фулхэм
|46
|14
|10
|22
|62:83
|-21
|52
|18.
|Болтон
|46
|13
|12
|21
|54:67
|-13
|51
|19.
|Рединг
|46
|13
|11
|22
|48:69
|-21
|50
|20.
|Брайтон
|46
|10
|17
|19
|44:54
|-10
|47
|21.
|Ротерхэм
|46
|11
|16
|19
|46:67
|-21
|46
|22.
|Миллуолл
|46
|9
|14
|23
|42:76
|-34
|41
|23.
|Уиган
|46
|9
|12
|25
|39:64
|-25
|39
|24.
|Блэкпул
|46
|4
|14
|28
|36:91
|-55
|26
|* - Ротерхэм: снято 3