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Брайтон - Рединг

26.12.2014, Пятница, 18:00 мск Фалмер, стадион Фалмер Англия. Чемпион-Лига, 23 тур Брайтон - Рединг
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
34 тур
8 марта, суббота 19:00 Брайтон 1:1 Рединг
6 тур
15 сентября, воскресенье 16:15 Рединг 0:0 Брайтон
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
4 января, суббота 19:00 Брайтон 1:0 Рединг
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
42 тур
10 апреля, вторник 22:45 Брайтон 0:1 Рединг
23 тур
26 декабря, понедельник 19:00 Рединг 3:0 Брайтон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Борнмут 46 26 12 8 98:45 +53 90
2. Уотфорд 46 27 8 11 91:50 +41 89
3. Норвич Сити 46 25 11 10 88:48 +40 86
4. Мидлсбро 46 25 10 11 68:37 +31 85
5. Брентфорд 46 23 9 14 78:59 +19 78
6. Ипсвич 46 22 12 12 72:54 +18 78
7. Вулверхэмптон 46 22 12 12 70:56 +14 78
8. Дерби Каунти 46 21 14 11 85:56 +29 77
9. Блэкберн 46 17 16 13 66:59 +7 67
10. Бирмингем 46 16 15 15 54:64 -10 63
11. Кардифф 46 16 14 16 57:61 -4 62
12. Чарльтон 46 14 18 14 54:60 -6 60
13. Шеффилд Уэнсдэй 46 14 18 14 43:49 -6 60
14. Ноттингем Форест 46 15 14 17 71:69 +2 59
15. Лидс 46 15 11 20 50:61 -11 56
16. Хаддерсфилд 46 13 16 17 58:75 -17 55
17. Фулхэм 46 14 10 22 62:83 -21 52
18. Болтон 46 13 12 21 54:67 -13 51
19. Рединг 46 13 11 22 48:69 -21 50
20. Брайтон 46 10 17 19 44:54 -10 47
21. Ротерхэм 46 11 16 19 46:67 -21 46
22. Миллуолл 46 9 14 23 42:76 -34 41
23. Уиган 46 9 12 25 39:64 -25 39
24. Блэкпул 46 4 14 28 36:91 -55 26
* - Ротерхэм: снято 3
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