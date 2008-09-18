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Расписание матчей
Баник - Спартак
Баник - Спартак: обзор матча 18 сентября 2008
Баник
18.09.2008, четверг, 20:45
Кубок УЕФА
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Спартак
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Баник - Спартак
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0
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Информация о матче
Помощники судьи:
Марьян Кировски
Любомир Крстевски (оба - Македония)
Делегат:
Жозе Гильерме Агуяр (Португалия)
Стадион:
Местски
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:10 (прямая)
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