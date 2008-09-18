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Расписание матчей
ФК Москва - Копенгаген
Москва - Копенгаген: обзор матча 18 сентября 2008
Москва
18.09.2008, четверг, 18:00
Кубок УЕФА
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Москва - Копенгаген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
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22.11.2026
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Информация о матче
Помощники судьи:
Стефан Кюа
Антонио Луис Фернандес (оба - Швейцария)
Делегат:
Эммануэль Маврокукулакис (Греция)
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Где смотреть матч:
"Спорт" 17:55 (прямая)
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