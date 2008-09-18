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Расписание матчей
Славен Белупо - ЦСКА
Славен Белупо - ЦСКА: обзор матча 18 сентября 2008
Славен Белупо
18.09.2008, четверг, 20:30
Кубок УЕФА
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Славен Белупо - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Помощники судьи:
Пол Манн
Томас Фэйрфилд (оба - Северная Ирландия)
Делегат:
Адриан Титкомб (Англия)
Стадион:
ВЭБ Арена
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