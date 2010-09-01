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Вальядолид - Лас-Пальмас

01.09.2010, Среда, 22:30 мск Вальядолид, стадион Хосе Соррилья Испания. Кубок, 2 раунд Вальядолид - Лас-Пальмас
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