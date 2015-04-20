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Маритиму - Насьональ

20.04.2015, Понедельник, 22:00 мск Маритиму, стадион Дос Баррейрос Португалия. Примейра, 29 тур Маритиму - Насьональ
Португалия. Примейра (2014/2015)
12 тур
8 декабря, понедельник 23:00 Насьональ 3:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
27 тур
12 апреля, суббота 19:00 Насьональ 2:0 Маритиму
12 тур
8 декабря, воскресенье 20:00 Маритиму 2:2 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
26 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Насьональ 2:1 Маритиму
11 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Маритиму 2:0 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
26 тур
7 апреля, суббота 21:30 Маритиму 2:4 Насьональ
11 тур
26 ноября, суббота 21:00 Насьональ 2:2 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
26 тур
8 апреля, пятница 23:15 Маритиму 1:1 Насьональ
11 тур
12 ноября, пятница 23:15 Насьональ 0:0 Маритиму
Чемпионат Португалии (2009/2010)
20 тур
19 февраля, пятница 23:15 Маритиму 1:1 Насьональ
5 тур
20 сентября, воскресенье 21:00 Насьональ 2:1 Маритиму
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 27 4 3 86:16 +70 85
2. Порту 34 25 7 2 74:13 +61 82
3. Спортинг 34 22 10 2 67:29 +38 76
4. Брага 34 17 7 10 55:28 +27 58
5. Гимараеш 34 15 10 9 50:35 +15 55
6. Белененсеш 34 12 12 10 34:35 -1 48
7. Насионал Ф 34 13 8 13 45:46 -1 47
8. Пасуш де Феррейра 34 12 11 11 40:45 -5 47
9. Маритиму 34 12 8 14 46:45 +1 44
10. Риу Аве 34 10 13 11 38:42 -4 43
11. Морейренcе 34 11 10 13 33:42 -9 43
12. Эшторил 34 9 13 12 38:56 -18 40
13. Боавишта 34 9 7 18 27:50 -23 34
14. Академика 34 4 17 13 26:46 -20 29
15. Витория 34 7 8 19 24:56 -32 29
16. Арука 34 7 7 20 26:50 -24 28
17. Жил Висенте 34 4 11 19 25:60 -35 23
18. Пенафиел 34 5 7 22 29:69 -40 22
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