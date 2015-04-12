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Насьональ - Жил Висенте

12.04.2015, Воскресенье, 18:00 мск Фуншал, стадион Эштадиу да Мадейра Португалия. Примейра, 28 тур Насьональ - Жил Висенте
Португалия. Примейра (2014/2015)
11 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Жил Висенте 0:0 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
30 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Жил Висенте 1:0 Насьональ
15 тур
12 января, воскресенье 23:15 Насьональ 2:0 Жил Висенте
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
21 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Жил Висенте 1:2 Насьональ
6 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Насьональ 0:1 Жил Висенте
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
29 тур
5 мая, суббота 23:30 Насьональ 3:1 Жил Висенте
14 тур
8 января, воскресенье 20:00 Жил Висенте 0:3 Насьональ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 27 4 3 86:16 +70 85
2. Порту 34 25 7 2 74:13 +61 82
3. Спортинг 34 22 10 2 67:29 +38 76
4. Брага 34 17 7 10 55:28 +27 58
5. Гимараеш 34 15 10 9 50:35 +15 55
6. Белененсеш 34 12 12 10 34:35 -1 48
7. Насионал Ф 34 13 8 13 45:46 -1 47
8. Пасуш де Феррейра 34 12 11 11 40:45 -5 47
9. Маритиму 34 12 8 14 46:45 +1 44
10. Риу Аве 34 10 13 11 38:42 -4 43
11. Морейренcе 34 11 10 13 33:42 -9 43
12. Эшторил 34 9 13 12 38:56 -18 40
13. Боавишта 34 9 7 18 27:50 -23 34
14. Академика 34 4 17 13 26:46 -20 29
15. Витория 34 7 8 19 24:56 -32 29
16. Арука 34 7 7 20 26:50 -24 28
17. Жил Висенте 34 4 11 19 25:60 -35 23
18. Пенафиел 34 5 7 22 29:69 -40 22
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