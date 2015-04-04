Бенфика - Насьональ

|10 тур
|9 ноября, воскресенье
|19:00
|Насьональ
|1:2
|Бенфика
|23 тур
|17 марта, понедельник
|23:59
|Насьональ
|2:4
|Бенфика
|8 тур
|27 октября, воскресенье
|21:15
|Бенфика
|2:0
|Насьональ
|18 тур
|10 февраля, воскресенье
|22:00
|Насьональ
|2:2
|Бенфика
|3 тур
|2 сентября, воскресенье
|23:15
|Бенфика
|3:0
|Насьональ
|18 тур
|12 февраля, воскресенье
|00:30
|Бенфика
|4:1
|Насьональ
|3 тур
|29 августа, понедельник
|23:45
|Насьональ
|0:2
|Бенфика
|17 тур
|23 января, воскресенье
|00:15
|Бенфика
|4:2
|Насьональ
|2 тур
|22 августа, воскресенье
|00:15
|Насьональ
|2:1
|Бенфика
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бенфика
|34
|27
|4
|3
|86:16
|+70
|85
|2.
|Порту
|34
|25
|7
|2
|74:13
|+61
|82
|3.
|Спортинг
|34
|22
|10
|2
|67:29
|+38
|76
|4.
|Брага
|34
|17
|7
|10
|55:28
|+27
|58
|5.
|Гимараеш
|34
|15
|10
|9
|50:35
|+15
|55
|6.
|Белененсеш
|34
|12
|12
|10
|34:35
|-1
|48
|7.
|Насионал Ф
|34
|13
|8
|13
|45:46
|-1
|47
|8.
|Пасуш де Феррейра
|34
|12
|11
|11
|40:45
|-5
|47
|9.
|Маритиму
|34
|12
|8
|14
|46:45
|+1
|44
|10.
|Риу Аве
|34
|10
|13
|11
|38:42
|-4
|43
|11.
|Морейренcе
|34
|11
|10
|13
|33:42
|-9
|43
|12.
|Эшторил
|34
|9
|13
|12
|38:56
|-18
|40
|13.
|Боавишта
|34
|9
|7
|18
|27:50
|-23
|34
|14.
|Академика
|34
|4
|17
|13
|26:46
|-20
|29
|15.
|Витория
|34
|7
|8
|19
|24:56
|-32
|29
|16.
|Арука
|34
|7
|7
|20
|26:50
|-24
|28
|17.
|Жил Висенте
|34
|4
|11
|19
|25:60
|-35
|23
|18.
|Пенафиел
|34
|5
|7
|22
|29:69
|-40
|22