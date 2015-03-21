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Риу Аве - Бенфика

21.03.2015, Суббота, 21:00 мск Вила-ду-Конди, стадион Эштадио до Риу Аве Португалия. Примейра, 26 тур Риу Аве - Бенфика
Португалия. Примейра (2014/2015)
9 тур
31 октября, пятница 22:45 Бенфика 1:0 Риу Аве
Суперкубок Португалии 2014

10 августа, воскресенье 23:45 Бенфика 0:0
(3:2)п		 Риу Аве
Португалия. Кубок (2013/2014)
Финал
18 мая, воскресенье 20:15 Бенфика 1:0 Риу Аве
Португалия. Кубок Лиги (2013/2014)
Финал
7 мая, среда 23:30 Бенфика 2:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
26 тур
7 апреля, понедельник 23:00 Бенфика 4:0 Риу Аве
11 тур
1 декабря, воскресенье 21:45 Риу Аве 1:3 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
24 тур
31 марта, воскресенье 00:30 Бенфика 6:1 Риу Аве
9 тур
11 ноября, воскресенье 23:30 Риу Аве 0:1 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 22:15 Риу Аве 2:2 Бенфика
13 тур
17 декабря, суббота 00:15 Бенфика 5:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 23:15 Риу Аве 1:2 Бенфика
14 тур
18 декабря, суббота 20:00 Бенфика 5:2 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 21:00 Бенфика 2:1 Риу Аве
15 тур
10 января, воскресенье 00:15 Риу Аве 0:1 Бенфика
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 27 4 3 86:16 +70 85
2. Порту 34 25 7 2 74:13 +61 82
3. Спортинг 34 22 10 2 67:29 +38 76
4. Брага 34 17 7 10 55:28 +27 58
5. Гимараеш 34 15 10 9 50:35 +15 55
6. Белененсеш 34 12 12 10 34:35 -1 48
7. Насионал Ф 34 13 8 13 45:46 -1 47
8. Пасуш де Феррейра 34 12 11 11 40:45 -5 47
9. Маритиму 34 12 8 14 46:45 +1 44
10. Риу Аве 34 10 13 11 38:42 -4 43
11. Морейренcе 34 11 10 13 33:42 -9 43
12. Эшторил 34 9 13 12 38:56 -18 40
13. Боавишта 34 9 7 18 27:50 -23 34
14. Академика 34 4 17 13 26:46 -20 29
15. Витория 34 7 8 19 24:56 -32 29
16. Арука 34 7 7 20 26:50 -24 28
17. Жил Висенте 34 4 11 19 25:60 -35 23
18. Пенафиел 34 5 7 22 29:69 -40 22
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