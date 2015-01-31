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Насьональ - Белененсеш

31.01.2015, Суббота, 20:30 мск Фуншал, стадион Эштадиу да Мадейра Португалия. Примейра, 19 тур Насьональ - Белененсеш
Португалия. Примейра (2014/2015)
2 тур
24 августа, воскресенье 19:00 Белененсеш 3:1 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
18 тур
8 февраля, суббота 22:00 Насьональ 2:0 Белененсеш
3 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Белененсеш 2:3 Насьональ
Чемпионат Португалии (2009/2010)
21 тур
2 марта, вторник 18:00 Насьональ 1:0 Белененсеш
6 тур
12 октября, понедельник 23:15 Белененсеш 0:1 Насьональ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 27 4 3 86:16 +70 85
2. Порту 34 25 7 2 74:13 +61 82
3. Спортинг 34 22 10 2 67:29 +38 76
4. Брага 34 17 7 10 55:28 +27 58
5. Гимараеш 34 15 10 9 50:35 +15 55
6. Белененсеш 34 12 12 10 34:35 -1 48
7. Насионал Ф 34 13 8 13 45:46 -1 47
8. Пасуш де Феррейра 34 12 11 11 40:45 -5 47
9. Маритиму 34 12 8 14 46:45 +1 44
10. Риу Аве 34 10 13 11 38:42 -4 43
11. Морейренcе 34 11 10 13 33:42 -9 43
12. Эшторил 34 9 13 12 38:56 -18 40
13. Боавишта 34 9 7 18 27:50 -23 34
14. Академика 34 4 17 13 26:46 -20 29
15. Витория 34 7 8 19 24:56 -32 29
16. Арука 34 7 7 20 26:50 -24 28
17. Жил Висенте 34 4 11 19 25:60 -35 23
18. Пенафиел 34 5 7 22 29:69 -40 22
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