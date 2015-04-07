Росс Каунти - Сент-Джонстон

|14 тур
|22 ноября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:1
|Росс Каунти
|1 тур
|10 августа, воскресенье
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|14 тур
|22 ноября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:1
|Росс Каунти
|1 тур
|10 августа, воскресенье
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|29 тур
|15 марта, суббота
|21:30
|Сент-Джонстон
|0:1
|Росс Каунти
|21 тур
|4 января, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|3 тур
|17 августа, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|4:0
|Росс Каунти
|34 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:05
|Сент-Джонстон
|2:2
|Росс Каунти
|27 тур
|16 февраля, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|14 тур
|17 ноября, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|7 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гамильтон Академикал
|38
|15
|8
|15
|50:53
|-3
|53
|2.
|Партик Тисл
|38
|12
|10
|16
|48:44
|+4
|46
|3.
|Росс Каунти
|38
|12
|8
|18
|46:63
|-17
|44
|4.
|Килмарнок
|38
|11
|8
|19
|44:59
|-15
|41
|5.
|Мазервелл
|38
|10
|6
|22
|38:63
|-25
|36
|6.
|Сент-Миррен
|38
|9
|3
|26
|30:66
|-36
|30