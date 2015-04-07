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Росс Каунти - Сент-Джонстон

07.04.2015, Вторник, 21:45 мск Дингволл, стадион Глобал Энерджи Стэдиум Шотландия. Премьер-Лига, 32 тур Росс Каунти - Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:1 Росс Каунти
1 тур
10 августа, воскресенье 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
15 марта, суббота 21:30 Сент-Джонстон 0:1 Росс Каунти
21 тур
4 января, суббота 19:00 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
3 тур
17 августа, суббота 18:00 Сент-Джонстон 4:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
34 тур
21 апреля, воскресенье 19:05 Сент-Джонстон 2:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
16 февраля, суббота 19:00 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
14 тур
17 ноября, суббота 19:00 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
7 тур
22 сентября, суббота 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гамильтон Академикал 38 15 8 15 50:53 -3 53
2. Партик Тисл 38 12 10 16 48:44 +4 46
3. Росс Каунти 38 12 8 18 46:63 -17 44
4. Килмарнок 38 11 8 19 44:59 -15 41
5. Мазервелл 38 10 6 22 38:63 -25 36
6. Сент-Миррен 38 9 3 26 30:66 -36 30
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