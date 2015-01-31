Инвернесс - Росс Каунти

|19 тур
|1 января, четверг
|18:00
|Росс Каунти
|1:3
|Инвернесс
|9 тур
|5 октября, воскресенье
|15:45
|Инвернесс
|1:1
|Росс Каунти
|19 тур
|1 января, четверг
|18:00
|Росс Каунти
|1:3
|Инвернесс
|9 тур
|5 октября, воскресенье
|15:45
|Инвернесс
|1:1
|Росс Каунти
|33 тур
|4 апреля, пятница
|22:45
|Росс Каунти
|1:2
|Инвернесс
|11 тур
|25 февраля, вторник
|23:45
|Росс Каунти
|0:3
|Инвернесс
|20 тур
|1 января, среда
|19:00
|Инвернесс
|1:2
|Росс Каунти
|38 тур
|19 мая, воскресенье
|15:45
|Росс Каунти
|1:0
|Инвернесс
|31 тур
|16 марта, суббота
|19:00
|Инвернесс
|2:1
|Росс Каунти
|22 тур
|2 марта, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|0:0
|Инвернесс
|9 тур
|5 октября, пятница
|22:45
|Инвернесс
|3:1
|Росс Каунти
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|29
|5
|4
|84:17
|+67
|92
|2.
|Абердин
|38
|23
|6
|9
|57:33
|+24
|75
|3.
|Инвернесс
|38
|19
|8
|11
|52:42
|+10
|65
|4.
|Сент-Джонстон
|38
|16
|9
|13
|34:34
|0
|57
|5.
|Данди Юнайтед
|38
|17
|5
|16
|58:56
|+2
|56
|6.
|Данди
|38
|11
|12
|15
|46:57
|-11
|45