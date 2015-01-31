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Инвернесс - Росс Каунти

31.01.2015, Суббота, 18:00 мск Туллоч, стадион Туллоч Каледониан Шотландия. Премьер-Лига, 25 тур Инвернесс - Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
19 тур
1 января, четверг 18:00 Росс Каунти 1:3 Инвернесс
9 тур
5 октября, воскресенье 15:45 Инвернесс 1:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
33 тур
4 апреля, пятница 22:45 Росс Каунти 1:2 Инвернесс
11 тур
25 февраля, вторник 23:45 Росс Каунти 0:3 Инвернесс
20 тур
1 января, среда 19:00 Инвернесс 1:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
38 тур
19 мая, воскресенье 15:45 Росс Каунти 1:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
16 марта, суббота 19:00 Инвернесс 2:1 Росс Каунти
22 тур
2 марта, суббота 19:00 Росс Каунти 0:0 Инвернесс
9 тур
5 октября, пятница 22:45 Инвернесс 3:1 Росс Каунти
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 29 5 4 84:17 +67 92
2. Абердин 38 23 6 9 57:33 +24 75
3. Инвернесс 38 19 8 11 52:42 +10 65
4. Сент-Джонстон 38 16 9 13 34:34 0 57
5. Данди Юнайтед 38 17 5 16 58:56 +2 56
6. Данди 38 11 12 15 46:57 -11 45
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