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Росс Каунти - Сент-Миррен

17.01.2015, Суббота, 18:00 мск Дингволл, стадион Глобал Энерджи Стэдиум Шотландия. Премьер-Лига, 22 тур Росс Каунти - Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
11 тур
25 октября, суббота 18:00 Сент-Миррен 2:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), группа B
36 тур
3 мая, суббота 18:00 Сент-Миррен 1:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 19:00 Росс Каунти 2:1 Сент-Миррен
12 тур
17 ноября, воскресенье 19:00 Сент-Миррен 2:1 Росс Каунти
4 тур
24 августа, суббота 18:00 Росс Каунти 3:0 Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
19 января, суббота 16:45 Сент-Миррен 1:4 Росс Каунти
16 тур
27 ноября, вторник 23:45 Росс Каунти 0:0 Сент-Миррен
8 тур
29 сентября, суббота 18:00 Сент-Миррен 5:4 Росс Каунти
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гамильтон Академикал 38 15 8 15 50:53 -3 53
2. Партик Тисл 38 12 10 16 48:44 +4 46
3. Росс Каунти 38 12 8 18 46:63 -17 44
4. Килмарнок 38 11 8 19 44:59 -15 41
5. Мазервелл 38 10 6 22 38:63 -25 36
6. Сент-Миррен 38 9 3 26 30:66 -36 30
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