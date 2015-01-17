Росс Каунти - Сент-Миррен

|11 тур
|25 октября, суббота
|18:00
|Сент-Миррен
|2:2
|Росс Каунти
|11 тур
|25 октября, суббота
|18:00
|Сент-Миррен
|2:2
|Росс Каунти
|36 тур
|3 мая, суббота
|18:00
|Сент-Миррен
|1:0
|Росс Каунти
|27 тур
|22 февраля, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|2:1
|Сент-Миррен
|12 тур
|17 ноября, воскресенье
|19:00
|Сент-Миррен
|2:1
|Росс Каунти
|4 тур
|24 августа, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|3:0
|Сент-Миррен
|23 тур
|19 января, суббота
|16:45
|Сент-Миррен
|1:4
|Росс Каунти
|16 тур
|27 ноября, вторник
|23:45
|Росс Каунти
|0:0
|Сент-Миррен
|8 тур
|29 сентября, суббота
|18:00
|Сент-Миррен
|5:4
|Росс Каунти
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гамильтон Академикал
|38
|15
|8
|15
|50:53
|-3
|53
|2.
|Партик Тисл
|38
|12
|10
|16
|48:44
|+4
|46
|3.
|Росс Каунти
|38
|12
|8
|18
|46:63
|-17
|44
|4.
|Килмарнок
|38
|11
|8
|19
|44:59
|-15
|41
|5.
|Мазервелл
|38
|10
|6
|22
|38:63
|-25
|36
|6.
|Сент-Миррен
|38
|9
|3
|26
|30:66
|-36
|30