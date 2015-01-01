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Росс Каунти - Инвернесс

01.01.2015, Четверг, 18:00 мск Дингволл, стадион Глобал Энерджи Стэдиум Шотландия. Премьер-Лига, 19 тур Росс Каунти - Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
9 тур
5 октября, воскресенье 15:45 Инвернесс 1:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
33 тур
4 апреля, пятница 22:45 Росс Каунти 1:2 Инвернесс
11 тур
25 февраля, вторник 23:45 Росс Каунти 0:3 Инвернесс
20 тур
1 января, среда 19:00 Инвернесс 1:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
38 тур
19 мая, воскресенье 15:45 Росс Каунти 1:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
16 марта, суббота 19:00 Инвернесс 2:1 Росс Каунти
22 тур
2 марта, суббота 19:00 Росс Каунти 0:0 Инвернесс
9 тур
5 октября, пятница 22:45 Инвернесс 3:1 Росс Каунти
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гамильтон Академикал 38 15 8 15 50:53 -3 53
2. Партик Тисл 38 12 10 16 48:44 +4 46
3. Росс Каунти 38 12 8 18 46:63 -17 44
4. Килмарнок 38 11 8 19 44:59 -15 41
5. Мазервелл 38 10 6 22 38:63 -25 36
6. Сент-Миррен 38 9 3 26 30:66 -36 30
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