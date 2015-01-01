Росс Каунти - Инвернесс

|9 тур
|5 октября, воскресенье
|15:45
|Инвернесс
|1:1
|Росс Каунти
|9 тур
|5 октября, воскресенье
|15:45
|Инвернесс
|1:1
|Росс Каунти
|33 тур
|4 апреля, пятница
|22:45
|Росс Каунти
|1:2
|Инвернесс
|11 тур
|25 февраля, вторник
|23:45
|Росс Каунти
|0:3
|Инвернесс
|20 тур
|1 января, среда
|19:00
|Инвернесс
|1:2
|Росс Каунти
|38 тур
|19 мая, воскресенье
|15:45
|Росс Каунти
|1:0
|Инвернесс
|31 тур
|16 марта, суббота
|19:00
|Инвернесс
|2:1
|Росс Каунти
|22 тур
|2 марта, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|0:0
|Инвернесс
|9 тур
|5 октября, пятница
|22:45
|Инвернесс
|3:1
|Росс Каунти
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гамильтон Академикал
|38
|15
|8
|15
|50:53
|-3
|53
|2.
|Партик Тисл
|38
|12
|10
|16
|48:44
|+4
|46
|3.
|Росс Каунти
|38
|12
|8
|18
|46:63
|-17
|44
|4.
|Килмарнок
|38
|11
|8
|19
|44:59
|-15
|41
|5.
|Мазервелл
|38
|10
|6
|22
|38:63
|-25
|36
|6.
|Сент-Миррен
|38
|9
|3
|26
|30:66
|-36
|30