Сент-Джонстон - Инвернесс

|7 тур
|20 сентября, суббота
|18:00
|Инвернесс
|2:1
|Сент-Джонстон
|7 тур
|20 сентября, суббота
|18:00
|Инвернесс
|2:1
|Сент-Джонстон
|38 тур
|11 мая, воскресенье
|15:15
|Инвернесс
|2:0
|Сент-Джонстон
|27 тур
|22 февраля, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|0:1
|Инвернесс
|14 тур
|23 ноября, суббота
|19:00
|Инвернесс
|1:0
|Сент-Джонстон
|9 тур
|5 октября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|4:0
|Инвернесс
|35 тур
|27 апреля, суббота
|15:00
|Сент-Джонстон
|1:0
|Инвернесс
|33 тур
|5 апреля, пятница
|22:45
|Инвернесс
|0:0
|Сент-Джонстон
|21 тур
|29 декабря, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|0:0
|Инвернесс
|11 тур
|27 октября, суббота
|18:00
|Инвернесс
|1:1
|Сент-Джонстон
|33 тур
|7 апреля, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|0:0
|Инвернесс
|22 тур
|28 марта, среда
|22:45
|Инвернесс
|0:1
|Сент-Джонстон
|11 тур
|15 октября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:0
|Инвернесс
|34 тур
|25 апреля, понедельник
|22:00
|Сент-Джонстон
|0:3
|Инвернесс
|27 тур
|19 февраля, суббота
|18:00
|Инвернесс
|2:0
|Сент-Джонстон
|21 тур
|1 января, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:0
|Инвернесс
|8 тур
|16 октября, суббота
|18:00
|Инвернесс
|1:1
|Сент-Джонстон
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|29
|5
|4
|84:17
|+67
|92
|2.
|Абердин
|38
|23
|6
|9
|57:33
|+24
|75
|3.
|Инвернесс
|38
|19
|8
|11
|52:42
|+10
|65
|4.
|Сент-Джонстон
|38
|16
|9
|13
|34:34
|0
|57
|5.
|Данди Юнайтед
|38
|17
|5
|16
|58:56
|+2
|56
|6.
|Данди
|38
|11
|12
|15
|46:57
|-11
|45