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Сент-Джонстон - Инвернесс

20.12.2014, Суббота, 18:00 мск Перт, стадион Макдиармид Парк Шотландия. Премьер-Лига, 17 тур Сент-Джонстон - Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
7 тур
20 сентября, суббота 18:00 Инвернесс 2:1 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), группа A
38 тур
11 мая, воскресенье 15:15 Инвернесс 2:0 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 19:00 Сент-Джонстон 0:1 Инвернесс
14 тур
23 ноября, суббота 19:00 Инвернесс 1:0 Сент-Джонстон
9 тур
5 октября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 4:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
35 тур
27 апреля, суббота 15:00 Сент-Джонстон 1:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
5 апреля, пятница 22:45 Инвернесс 0:0 Сент-Джонстон
21 тур
29 декабря, суббота 19:00 Сент-Джонстон 0:0 Инвернесс
11 тур
27 октября, суббота 18:00 Инвернесс 1:1 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
33 тур
7 апреля, суббота 18:00 Сент-Джонстон 0:0 Инвернесс
22 тур
28 марта, среда 22:45 Инвернесс 0:1 Сент-Джонстон
11 тур
15 октября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
25 апреля, понедельник 22:00 Сент-Джонстон 0:3 Инвернесс
27 тур
19 февраля, суббота 18:00 Инвернесс 2:0 Сент-Джонстон
21 тур
1 января, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:0 Инвернесс
8 тур
16 октября, суббота 18:00 Инвернесс 1:1 Сент-Джонстон
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 29 5 4 84:17 +67 92
2. Абердин 38 23 6 9 57:33 +24 75
3. Инвернесс 38 19 8 11 52:42 +10 65
4. Сент-Джонстон 38 16 9 13 34:34 0 57
5. Данди Юнайтед 38 17 5 16 58:56 +2 56
6. Данди 38 11 12 15 46:57 -11 45
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