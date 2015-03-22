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Зволле - Экселсиор

22.03.2015, Воскресенье, 14:30 мск Зволле, стадион Ижсселделта Голландия. Эредивизие, 28 тур Зволле - Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
14 тур
30 ноября, воскресенье 16:30 Экселсиор 0:5 Зволле
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 29 1 4 92:31 +61 88
2. Аякс 34 21 8 5 69:29 +40 71
3. Алкмаар 34 19 5 10 63:56 +7 62
4. Фейеноорд 34 17 8 9 56:39 +17 59
5. Витесс 34 16 10 8 66:43 +23 58
6. Зволле 34 16 5 13 59:43 +16 53
7. Херенвен 34 13 11 10 53:46 +7 50
8. Гронинген 34 11 13 10 49:53 -4 46
9. Виллем II 34 13 7 14 46:50 -4 46
10. Твенте 34 13 10 11 56:51 +5 43
11. Утрехт 34 11 8 15 60:62 -2 41
12. Камбур 34 11 8 15 46:56 -10 41
13. АДО Ден Хааг 34 9 10 15 44:53 -9 37
14. Хераклес 34 11 4 19 47:64 -17 37
15. Экселсиор 34 6 14 14 47:63 -16 32
16. НАК Бреда 34 6 10 18 36:68 -32 28
17. Гоу Эхед Иглс 34 7 6 21 29:59 -30 27
18. Дордрехт 34 4 8 22 24:76 -52 20
* - Твенте: снято 6
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