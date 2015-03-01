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Гронинген - АДО Ден Хааг

01.03.2015, Воскресенье, 16:30 мск Гронинген, стадион Евроборг Голландия. Эредивизие, 25 тур Гронинген - АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
3 тур
24 августа, воскресенье 16:30 АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 22:45 АДО Ден Хааг 2:1 Гронинген
16 тур
8 декабря, воскресенье 17:30 Гронинген 1:2 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
20 апреля, суббота 20:45 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг
4 тур
31 августа, пятница 22:00 АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
29 тур
12 апреля, четверг 23:00 АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген
2 тур
14 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 4:2 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
За выход в Лигу Европу. Финал, Финал
ответный матч		 29 мая, воскресенье 14:30 Гронинген 5:1
(3:4)п		 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
За выход в Лигу Европу. Финал, Финал
первый матч		 26 мая, четверг 22:00 АДО Ден Хааг 5:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 16:30 АДО Ден Хааг 2:4 Гронинген
11 тур
27 октября, среда 21:00 Гронинген 3:1 АДО Ден Хааг
Чемпионат Голландии (2009/2010)
21 тур
3 февраля, среда 22:00 Гронинген 2:0 АДО Ден Хааг
9 тур
3 октября, суббота 20:45 АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 29 1 4 92:31 +61 88
2. Аякс 34 21 8 5 69:29 +40 71
3. Алкмаар 34 19 5 10 63:56 +7 62
4. Фейеноорд 34 17 8 9 56:39 +17 59
5. Витесс 34 16 10 8 66:43 +23 58
6. Зволле 34 16 5 13 59:43 +16 53
7. Херенвен 34 13 11 10 53:46 +7 50
8. Гронинген 34 11 13 10 49:53 -4 46
9. Виллем II 34 13 7 14 46:50 -4 46
10. Твенте 34 13 10 11 56:51 +5 43
11. Утрехт 34 11 8 15 60:62 -2 41
12. Камбур 34 11 8 15 46:56 -10 41
13. АДО Ден Хааг 34 9 10 15 44:53 -9 37
14. Хераклес 34 11 4 19 47:64 -17 37
15. Экселсиор 34 6 14 14 47:63 -16 32
16. НАК Бреда 34 6 10 18 36:68 -32 28
17. Гоу Эхед Иглс 34 7 6 21 29:59 -30 27
18. Дордрехт 34 4 8 22 24:76 -52 20
* - Твенте: снято 6
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