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Виллем II - Аякс

22.02.2015, Воскресенье, 16:30 мск Тилбург, стадион Виллем ll Голландия. Эредивизие, 24 тур Виллем II - Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
15 тур
6 декабря, суббота 22:45 Аякс 5:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
33 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Аякс 5:0 Виллем II
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:30 Виллем II 2:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 16:30 Виллем II 1:3 Аякс
5 тур
11 сентября, суббота 20:45 Аякс 2:0 Виллем II
Чемпионат Голландии (2009/2010)
32 тур
14 апреля, среда 21:00 Виллем II 0:2 Аякс
10 тур
17 октября, суббота 20:45 Аякс 4:0 Виллем II
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 29 1 4 92:31 +61 88
2. Аякс 34 21 8 5 69:29 +40 71
3. Алкмаар 34 19 5 10 63:56 +7 62
4. Фейеноорд 34 17 8 9 56:39 +17 59
5. Витесс 34 16 10 8 66:43 +23 58
6. Зволле 34 16 5 13 59:43 +16 53
7. Херенвен 34 13 11 10 53:46 +7 50
8. Гронинген 34 11 13 10 49:53 -4 46
9. Виллем II 34 13 7 14 46:50 -4 46
10. Твенте 34 13 10 11 56:51 +5 43
11. Утрехт 34 11 8 15 60:62 -2 41
12. Камбур 34 11 8 15 46:56 -10 41
13. АДО Ден Хааг 34 9 10 15 44:53 -9 37
14. Хераклес 34 11 4 19 47:64 -17 37
15. Экселсиор 34 6 14 14 47:63 -16 32
16. НАК Бреда 34 6 10 18 36:68 -32 28
17. Гоу Эхед Иглс 34 7 6 21 29:59 -30 27
18. Дордрехт 34 4 8 22 24:76 -52 20
* - Твенте: снято 6
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