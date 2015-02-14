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Витесс - Виллем II

14.02.2015, Суббота, 21:45 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 23 тур Витесс - Виллем II
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
9 тур
18 октября, суббота 20:30 Виллем II 1:4 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Витесс 3:1 Виллем II
3 тур
26 августа, воскресенье 16:30 Виллем II 0:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
20 тур
22 января, суббота 21:45 Виллем II 1:0 Витесс
8 тур
1 октября, пятница 22:45 Витесс 0:0 Виллем II
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
27 марта, суббота 20:45 Витесс 2:1 Виллем II
1 тур
1 августа, суббота 20:45 Виллем II 3:1 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 29 1 4 92:31 +61 88
2. Аякс 34 21 8 5 69:29 +40 71
3. Алкмаар 34 19 5 10 63:56 +7 62
4. Фейеноорд 34 17 8 9 56:39 +17 59
5. Витесс 34 16 10 8 66:43 +23 58
6. Зволле 34 16 5 13 59:43 +16 53
7. Херенвен 34 13 11 10 53:46 +7 50
8. Гронинген 34 11 13 10 49:53 -4 46
9. Виллем II 34 13 7 14 46:50 -4 46
10. Твенте 34 13 10 11 56:51 +5 43
11. Утрехт 34 11 8 15 60:62 -2 41
12. Камбур 34 11 8 15 46:56 -10 41
13. АДО Ден Хааг 34 9 10 15 44:53 -9 37
14. Хераклес 34 11 4 19 47:64 -17 37
15. Экселсиор 34 6 14 14 47:63 -16 32
16. НАК Бреда 34 6 10 18 36:68 -32 28
17. Гоу Эхед Иглс 34 7 6 21 29:59 -30 27
18. Дордрехт 34 4 8 22 24:76 -52 20
* - Твенте: снято 6
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