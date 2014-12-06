Камбур - НАК Бреда

|18 тур
|21 декабря, суббота
|22:45
|НАК Бреда
|1:0
|Камбур
|1 тур
|4 августа, воскресенье
|14:30
|Камбур
|0:0
|НАК Бреда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСВ
|34
|29
|1
|4
|92:31
|+61
|88
|2.
|Аякс
|34
|21
|8
|5
|69:29
|+40
|71
|3.
|Алкмаар
|34
|19
|5
|10
|63:56
|+7
|62
|4.
|Фейеноорд
|34
|17
|8
|9
|56:39
|+17
|59
|5.
|Витесс
|34
|16
|10
|8
|66:43
|+23
|58
|6.
|Зволле
|34
|16
|5
|13
|59:43
|+16
|53
|7.
|Херенвен
|34
|13
|11
|10
|53:46
|+7
|50
|8.
|Гронинген
|34
|11
|13
|10
|49:53
|-4
|46
|9.
|Виллем II
|34
|13
|7
|14
|46:50
|-4
|46
|10.
|Твенте
|34
|13
|10
|11
|56:51
|+5
|43
|11.
|Утрехт
|34
|11
|8
|15
|60:62
|-2
|41
|12.
|Камбур
|34
|11
|8
|15
|46:56
|-10
|41
|13.
|АДО Ден Хааг
|34
|9
|10
|15
|44:53
|-9
|37
|14.
|Хераклес
|34
|11
|4
|19
|47:64
|-17
|37
|15.
|Экселсиор
|34
|6
|14
|14
|47:63
|-16
|32
|16.
|НАК Бреда
|34
|6
|10
|18
|36:68
|-32
|28
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|34
|7
|6
|21
|29:59
|-30
|27
|18.
|Дордрехт
|34
|4
|8
|22
|24:76
|-52
|20
|* - Твенте: снято 6