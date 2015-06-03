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Николаев - Звезда К

03.06.2015, Среда, 18:00 мск Николаев, стадион Центральный городской стадион Украина. Первая лига, 30 тур Николаев - Звезда К
Украина. Первая лига (2014/2015)
15 тур
2 ноября, воскресенье 15:00 Звезда К 0:1 Николаев
Украина. Первая лига (2013/2014)
16 тур
25 октября, пятница 16:00 Николаев 2:1 Звезда К
1 тур
14 июля, воскресенье 19:00 Звезда К 2:1 Николаев
Украина. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
25 сентября, среда 16:30 Николаев 2:1 Звезда К
Украина. Первая лига (2012/2013)
30 тур
11 мая, суббота 19:00 Николаев 2:2 Звезда К
13 тур
5 октября, пятница 16:00 Звезда К 0:1 Николаев
Украина. Первая лига (2011/2012)
19 тур
5 ноября, суббота 16:00 Николаев 3:1 Звезда К
2 тур
23 июля, суббота 20:00 Звезда К 2:1 Николаев
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Александрия 30 22 6 2 56:15 +41 72
2. Сталь 30 17 9 4 48:21 +27 60
3. Горняк-Спорт 30 16 9 5 47:24 +23 57
4. Звезда К 30 14 7 9 42:27 +15 49
5. Десна 31 12 11 8 47:28 +19 47
6. Гелиос 30 12 8 10 32:25 +7 44
7. 30 12 8 10 35:29 +6 44
8. ФК Сумы 30 12 7 11 37:41 -4 43
9. Полтава 30 11 9 10 32:27 +5 42
10. Горняк 30 10 12 8 34:25 +9 42
11. Тернополь 30 11 8 11 36:49 -13 41
12. Нафтовик-Укрнафта 30 10 10 10 35:34 +1 40
13. Нива Т 30 8 3 19 28:51 -23 27
14. Николаев 31 7 6 18 38:67 -29 27
15. Сталь А 30 5 0 25 16:66 -50 15
16. Буковина 30 4 3 23 27:61 -34 15
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