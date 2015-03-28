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Звезда К - Нафтовик-Укрнафта

28.03.2015, Суббота, 16:00 мск Кировоград, стадион Звезда Украина. Первая лига, 19 тур Звезда К - Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига (2014/2015)
4 тур
16 августа, суббота 19:00 Нафтовик-Укрнафта 2:0 Звезда К
Украина. Первая лига (2013/2014)
17 тур
2 ноября, суббота 16:00 Звезда К 2:1 Нафтовик-Укрнафта
2 тур
20 июля, суббота 19:00 Нафтовик-Укрнафта 4:0 Звезда К
Украина. Первая лига (2012/2013)
28 тур
2 мая, четверг 17:00 Нафтовик-Укрнафта 0:1 Звезда К
11 тур
18 сентября, вторник 17:00 Звезда К 1:0 Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига (2011/2012)
33 тур
25 мая, пятница 19:00 Нафтовик-Укрнафта 5:1 Звезда К
16 тур
15 октября, суббота 16:30 Звезда К 1:1 Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига (2010/2011)
29 тур
7 мая, суббота 18:00 Звезда К 3:0 Нафтовик-Укрнафта
12 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Нафтовик-Укрнафта 2:0 Звезда К
Чемпионат Украины. Первая лига (2009/2010)
21 тур
3 апреля, суббота 17:00 Нафтовик-Укрнафта 2:1 Звезда К
4 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Звезда К 1:1 Нафтовик-Укрнафта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Александрия 30 22 6 2 56:15 +41 72
2. Сталь 30 17 9 4 48:21 +27 60
3. Горняк-Спорт 30 16 9 5 47:24 +23 57
4. Звезда К 30 14 7 9 42:27 +15 49
5. Десна 31 12 11 8 47:28 +19 47
6. Гелиос 30 12 8 10 32:25 +7 44
7. 30 12 8 10 35:29 +6 44
8. ФК Сумы 30 12 7 11 37:41 -4 43
9. Полтава 30 11 9 10 32:27 +5 42
10. Горняк 30 10 12 8 34:25 +9 42
11. Тернополь 30 11 8 11 36:49 -13 41
12. Нафтовик-Укрнафта 30 10 10 10 35:34 +1 40
13. Нива Т 30 8 3 19 28:51 -23 27
14. Николаев 31 7 6 18 38:67 -29 27
15. Сталь А 30 5 0 25 16:66 -50 15
16. Буковина 30 4 3 23 27:61 -34 15
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