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Расписание матчей
Тернополь - Сталь
Тернополь - Сталь: обзор матча 05 октября 2014
Тернополь
05.10.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Первая лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Сталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тернополь - Сталь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тернополь
Украина. Первая лига, 30 тур
Нафтовик-Укрнафта
2 : 0
01.06.2016
Тернополь
Украина. Первая лига, 29 тур
Тернополь
0 : 1
27.05.2016
Николаев
Украина. Первая лига, 28 тур
Десна
1 : 1
21.05.2016
Тернополь
Украина. Первая лига, 26 тур
Тернополь
0 : 1
11.05.2016
ФК Сумы
Украина. Первая лига, 25 тур
Днепр
2 : 0
07.05.2016
Тернополь
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Стадион:
Тернопольский городской стадион
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Тернополь
Сталь
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
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