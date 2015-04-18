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Судьи
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо (Португалете)

Реал - Малага

18.04.2015, Суббота, 21:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 20:55 (прямая) Испания. Примера, 32 тур Реал - Малага
Испания. Примера (2014/2015)
13 тур
29 ноября, суббота 22:00 Малага 1:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 23:00 Малага 0:1 Реал
9 тур
19 октября, суббота 18:00 Реал 2:0 Малага
Испания. Примера (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 23:30 Реал 6:2 Малага
17 тур
22 декабря, суббота 23:00 Малага 3:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
19 марта, понедельник 00:30 Реал 1:1 Малага
9 тур
22 октября, суббота 22:00 Малага 0:4 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 11 января, среда 01:00 Малага 0:1 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 4 января, среда 01:00 Реал 3:2 Малага
Испания. Примера (2010/2011)
26 тур
3 марта, четверг 23:55 Реал 7:0 Малага
7 тур
16 октября, суббота 23:55 Малага 1:4 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
38 тур
16 мая, воскресенье 21:00 Малага 1:1 Реал
19 тур
24 января, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Малага
Испания. Примера (2008/2009)
29 тур
4 апреля, суббота 23:55 Малага 0:1 Реал
10 тур
8 ноября, суббота 22:00 Реал 4:3 Малага
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 4 4 110:21 +89 94
2. Реал 38 30 2 6 118:38 +80 92
3. Атлетико М 38 23 9 6 67:29 +38 78
4. Валенсия 38 22 11 5 70:32 +38 77
5. Севилья 38 23 7 8 71:45 +26 76
6. Вильярреал 38 16 12 10 48:37 +11 60
7. Атлетик Б 38 15 10 13 42:41 +1 55
8. Сельта 38 13 12 13 47:44 +3 51
9. Малага 38 14 8 16 42:48 -6 50
10. Эспаньол 38 13 10 15 47:51 -4 49
11. Райо Вальекано 38 15 4 19 46:68 -22 49
12. Реал Сосьедад 38 11 13 14 44:51 -7 46
13. Эльче 38 11 8 19 35:62 -27 41
14. Леванте 38 9 10 19 34:67 -33 37
15. Хетафе 38 10 7 21 33:64 -31 37
16. Депортиво 38 7 14 17 35:60 -25 35
17. Гранада 38 7 14 17 29:64 -35 35
18. Эйбар 38 9 8 21 34:55 -21 35
19. Альмерия 38 8 8 22 35:64 -29 32
20. Кордоба 38 3 11 24 22:68 -46 20
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