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Судьи
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес (Сантандер)

Депортиво - Севилья

07.03.2015, Суббота, 18:00 мск Ла Корунья, стадион Риасор Испания. Примера, 26 тур Депортиво - Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
7 тур
5 октября, воскресенье 14:00 Севилья 4:1 Депортиво
Испания. Примера (2012/2013)
24 тур
16 февраля, суббота 00:30 Севилья 3:1 Депортиво
5 тур
24 сентября, понедельник 23:30 Депортиво 0:2 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
29 января, суббота 23:55 Депортиво 3:3 Севилья
2 тур
12 сентября, воскресенье 23:00 Севилья 0:0 Депортиво
Испания. Примера (2009/2010)
26 тур
13 марта, суббота 23:55 Севилья 1:1 Депортиво
7 тур
17 октября, суббота 20:00 Депортиво 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
ответный матч		 27 января, среда 23:55 Севилья 0:1 Депортиво
1/4 финала
ответный матч		 20 января, среда 23:55 Депортиво 0:3 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Севилья 1:0 Депортиво
18 тур
10 января, суббота 22:00 Депортиво 1:3 Севилья
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 22:00 Депортиво 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:00 Севилья 2:1 Депортиво
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:00 Депортиво 2:1 Севилья
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Севилья 0:1 Депортиво
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 4 4 110:21 +89 94
2. Реал 38 30 2 6 118:38 +80 92
3. Атлетико М 38 23 9 6 67:29 +38 78
4. Валенсия 38 22 11 5 70:32 +38 77
5. Севилья 38 23 7 8 71:45 +26 76
6. Вильярреал 38 16 12 10 48:37 +11 60
7. Атлетик Б 38 15 10 13 42:41 +1 55
8. Сельта 38 13 12 13 47:44 +3 51
9. Малага 38 14 8 16 42:48 -6 50
10. Эспаньол 38 13 10 15 47:51 -4 49
11. Райо Вальекано 38 15 4 19 46:68 -22 49
12. Реал Сосьедад 38 11 13 14 44:51 -7 46
13. Эльче 38 11 8 19 35:62 -27 41
14. Леванте 38 9 10 19 34:67 -33 37
15. Хетафе 38 10 7 21 33:64 -31 37
16. Депортиво 38 7 14 17 35:60 -25 35
17. Гранада 38 7 14 17 29:64 -35 35
18. Эйбар 38 9 8 21 34:55 -21 35
19. Альмерия 38 8 8 22 35:64 -29 32
20. Кордоба 38 3 11 24 22:68 -46 20
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