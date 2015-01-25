Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре (Сариньена)

Валенсия - Севилья

25.01.2015, Воскресенье, 23:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 20 тур Валенсия - Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
1 тур
23 августа, суббота 23:00 Севилья 1:1 Валенсия
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 1 мая, четверг 23:05 Валенсия 3:1 Севилья
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 24 апреля, четверг 23:05 Севилья 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 23:59 Севилья 0:0 Валенсия
5 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 23:00 Севилья 4:3 Валенсия
19 тур
13 января, воскресенье 01:00 Валенсия 2:0 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 21:00 Валенсия 1:2 Севилья
6 тур
24 сентября, суббота 20:00 Севилья 1:0 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, четверг 01:00 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 6 января, пятница 01:00 Валенсия 1:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
29 тур
20 марта, воскресенье 23:00 Валенсия 0:1 Севилья
10 тур
8 ноября, понедельник 23:30 Севилья 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Валенсия
1 тур
30 августа, воскресенье 21:00 Валенсия 2:0 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
31 тур
19 апреля, воскресенье 21:00 Валенсия 3:1 Севилья
12 тур
22 ноября, суббота 23:55 Севилья 0:0 Валенсия
Испания. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, четверг 22:00 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
первый матч		 21 января, среда 23:00 Валенсия 3:2 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 23:55 Валенсия 1:2 Севилья
9 тур
28 октября, воскресенье 23:00 Севилья 3:0 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 4 4 110:21 +89 94
2. Реал 38 30 2 6 118:38 +80 92
3. Атлетико М 38 23 9 6 67:29 +38 78
4. Валенсия 38 22 11 5 70:32 +38 77
5. Севилья 38 23 7 8 71:45 +26 76
6. Вильярреал 38 16 12 10 48:37 +11 60
7. Атлетик Б 38 15 10 13 42:41 +1 55
8. Сельта 38 13 12 13 47:44 +3 51
9. Малага 38 14 8 16 42:48 -6 50
10. Эспаньол 38 13 10 15 47:51 -4 49
11. Райо Вальекано 38 15 4 19 46:68 -22 49
12. Реал Сосьедад 38 11 13 14 44:51 -7 46
13. Эльче 38 11 8 19 35:62 -27 41
14. Леванте 38 9 10 19 34:67 -33 37
15. Хетафе 38 10 7 21 33:64 -31 37
16. Депортиво 38 7 14 17 35:60 -25 35
17. Гранада 38 7 14 17 29:64 -35 35
18. Эйбар 38 9 8 21 34:55 -21 35
19. Альмерия 38 8 8 22 35:64 -29 32
20. Кордоба 38 3 11 24 22:68 -46 20
...
  • Читайте нас: 