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Судьи
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)

Атлетик - Атлетико

21.12.2014, Воскресенье, 23:00 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Трансляция: "НТВ-Плюс Спорт Плюс" 22:55 (прямая) Испания. Примера, 16 тур Атлетик - Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 23:00 Атлетик 1:2 Атлетико
12 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Атлетико 2:0 Атлетик
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, среда 23:00 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 23 января, четверг 23:59 Атлетико 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
2 тур
27 августа, понедельник 23:59 Атлетико 4:0 Атлетик
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, Финал
9 мая, среда 22:45 Атлетико 3:0 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
21 марта, среда 23:00 Атлетико 2:1 Атлетик
10 тур
27 октября, четверг 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 19:00 Атлетико 0:2 Атлетик
2 тур
11 сентября, суббота 23:55 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
25 марта, четверг 23:55 Атлетико 2:0 Атлетик
9 тур
31 октября, суббота 23:55 Атлетик 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Атлетик 1:4 Атлетико
18 тур
11 января, воскресенье 19:00 Атлетико 2:3 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
17 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 1:2 Атлетик
5 тур
26 сентября, среда 23:00 Атлетик 0:2 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 4 4 110:21 +89 94
2. Реал 38 30 2 6 118:38 +80 92
3. Атлетико М 38 23 9 6 67:29 +38 78
4. Валенсия 38 22 11 5 70:32 +38 77
5. Севилья 38 23 7 8 71:45 +26 76
6. Вильярреал 38 16 12 10 48:37 +11 60
7. Атлетик Б 38 15 10 13 42:41 +1 55
8. Сельта 38 13 12 13 47:44 +3 51
9. Малага 38 14 8 16 42:48 -6 50
10. Эспаньол 38 13 10 15 47:51 -4 49
11. Райо Вальекано 38 15 4 19 46:68 -22 49
12. Реал Сосьедад 38 11 13 14 44:51 -7 46
13. Эльче 38 11 8 19 35:62 -27 41
14. Леванте 38 9 10 19 34:67 -33 37
15. Хетафе 38 10 7 21 33:64 -31 37
16. Депортиво 38 7 14 17 35:60 -25 35
17. Гранада 38 7 14 17 29:64 -35 35
18. Эйбар 38 9 8 21 34:55 -21 35
19. Альмерия 38 8 8 22 35:64 -29 32
20. Кордоба 38 3 11 24 22:68 -46 20
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