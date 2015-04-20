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Теплице - Виктория

20.04.2015, Понедельник, 19:00 мск Теплице, стадион На Стинадлех Чехия. Синот Лига, 24 тур Теплице - Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
10 тур
5 октября, воскресенье 22:15 Виктория 1:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
26 тур
25 апреля, пятница 22:15 Виктория 3:0 Теплице
12 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Теплице 1:0 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
22 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Виктория 2:1 Теплице
8 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Теплице 1:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Теплице 3:4 Виктория
3 тур
12 августа, пятница 20:00 Виктория 2:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
28 тур
14 мая, суббота 20:20 Теплице 0:1 Виктория
14 тур
29 октября, пятница 20:15 Виктория 4:2 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
16 тур
10 марта, среда 20:00 Теплице 2:1 Виктория
2 тур
1 августа, суббота 20:15 Виктория 2:2 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 23 3 4 70:24 +46 72
2. Спарта 30 21 4 5 57:20 +37 67
3. Яблонец 30 19 7 4 58:22 +36 64
4. Млада Болеслав 30 13 7 10 43:34 +9 46
5. Пршибрам 30 12 7 11 40:45 -5 43
6. Дукла П 30 11 8 11 34:40 -6 41
7. Теплице 30 9 11 10 41:37 +4 38
8. Богемианс 1905 30 10 8 12 35:41 -6 38
9. Словацко 30 10 7 13 43:46 -3 37
10. Высочина 30 10 6 14 33:38 -5 36
11. Славия П 30 9 7 14 40:45 -5 34
12. Слован Л 30 7 12 11 39:43 -4 33
13. 30 9 6 15 34:45 -11 33
14. Баник 30 8 9 13 23:41 -18 33
15. Градец-Кралове 30 6 7 17 26:52 -26 25
16. Динамо ЧБ 30 5 7 18 29:72 -43 22
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