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Млада Болеслав - Баник

20.03.2015, Пятница, 22:15 мск Млада-Болеслав, стадион Местски стадион Чехия. Синот Лига, 21 тур Млада Болеслав - Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
7 тур
13 сентября, суббота 19:00 Баник 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
16 тур
1 декабря, воскресенье 18:00 Млада Болеслав 4:0 Баник
2 тур
27 июля, суббота 21:00 Баник 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
23 тур
15 апреля, понедельник 20:00 Млада Болеслав 2:0 Баник
9 тур
29 сентября, суббота 19:00 Баник 2:2 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
19 февраля, воскресенье 18:00 Млада Болеслав 2:1 Баник
3 тур
13 августа, суббота 19:00 Баник 1:4 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
20 тур
14 марта, понедельник 19:30 Баник 1:0 Млада Болеслав
6 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:0 Баник
Чемпионат Чехии (2009/2010)
29 тур
8 мая, суббота 19:30 Баник 2:2 Млада Болеслав
15 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:1 Баник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 23 3 4 70:24 +46 72
2. Спарта 30 21 4 5 57:20 +37 67
3. Яблонец 30 19 7 4 58:22 +36 64
4. Млада Болеслав 30 13 7 10 43:34 +9 46
5. Пршибрам 30 12 7 11 40:45 -5 43
6. Дукла П 30 11 8 11 34:40 -6 41
7. Теплице 30 9 11 10 41:37 +4 38
8. Богемианс 1905 30 10 8 12 35:41 -6 38
9. Словацко 30 10 7 13 43:46 -3 37
10. Высочина 30 10 6 14 33:38 -5 36
11. Славия П 30 9 7 14 40:45 -5 34
12. Слован Л 30 7 12 11 39:43 -4 33
13. 30 9 6 15 34:45 -11 33
14. Баник 30 8 9 13 23:41 -18 33
15. Градец-Кралове 30 6 7 17 26:52 -26 25
16. Динамо ЧБ 30 5 7 18 29:72 -43 22
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