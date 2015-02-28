Славия - Теплице

|4 тур
|16 августа, суббота
|22:15
|Теплице
|2:1
|Славия
|19 тур
|10 марта, понедельник
|21:15
|Теплице
|1:0
|Славия
|5 тур
|19 августа, понедельник
|22:15
|Славия
|0:7
|Теплице
|21 тур
|31 марта, воскресенье
|20:05
|Теплице
|1:1
|Славия
|7 тур
|19 сентября, среда
|20:00
|Славия
|2:0
|Теплице
|18 тур
|27 февраля, понедельник
|21:00
|Славия
|0:0
|Теплице
|4 тур
|22 августа, понедельник
|20:30
|Теплице
|0:0
|Славия
|20 тур
|13 марта, воскресенье
|19:00
|Славия
|4:1
|Теплице
|6 тур
|23 августа, понедельник
|20:00
|Теплице
|2:1
|Славия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|30
|23
|3
|4
|70:24
|+46
|72
|2.
|Спарта
|30
|21
|4
|5
|57:20
|+37
|67
|3.
|Яблонец
|30
|19
|7
|4
|58:22
|+36
|64
|4.
|Млада Болеслав
|30
|13
|7
|10
|43:34
|+9
|46
|5.
|Пршибрам
|30
|12
|7
|11
|40:45
|-5
|43
|6.
|Дукла П
|30
|11
|8
|11
|34:40
|-6
|41
|7.
|Теплице
|30
|9
|11
|10
|41:37
|+4
|38
|8.
|Богемианс 1905
|30
|10
|8
|12
|35:41
|-6
|38
|9.
|Словацко
|30
|10
|7
|13
|43:46
|-3
|37
|10.
|Высочина
|30
|10
|6
|14
|33:38
|-5
|36
|11.
|Славия П
|30
|9
|7
|14
|40:45
|-5
|34
|12.
|Слован Л
|30
|7
|12
|11
|39:43
|-4
|33
|13.
|30
|9
|6
|15
|34:45
|-11
|33
|14.
|Баник
|30
|8
|9
|13
|23:41
|-18
|33
|15.
|Градец-Кралове
|30
|6
|7
|17
|26:52
|-26
|25
|16.
|Динамо ЧБ
|30
|5
|7
|18
|29:72
|-43
|22