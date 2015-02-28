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Яблонец - Богемианс 1905

28.02.2015, Суббота, 16:00 мск Яблонец-над-Нисоу, стадион Стрельнице Чехия. Синот Лига, 18 тур Яблонец - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
4 тур
16 августа, суббота 19:00 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Яблонец 1:2 Богемианс 1905
15 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
17 февраля, пятница 23:15 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
3 тур
15 августа, понедельник 20:30 Яблонец 5:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
19 тур
4 марта, пятница 22:15 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
5 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 3:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
17 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Яблонец 3:0 Богемианс 1905
3 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 23 3 4 70:24 +46 72
2. Спарта 30 21 4 5 57:20 +37 67
3. Яблонец 30 19 7 4 58:22 +36 64
4. Млада Болеслав 30 13 7 10 43:34 +9 46
5. Пршибрам 30 12 7 11 40:45 -5 43
6. Дукла П 30 11 8 11 34:40 -6 41
7. Теплице 30 9 11 10 41:37 +4 38
8. Богемианс 1905 30 10 8 12 35:41 -6 38
9. Словацко 30 10 7 13 43:46 -3 37
10. Высочина 30 10 6 14 33:38 -5 36
11. Славия П 30 9 7 14 40:45 -5 34
12. Слован Л 30 7 12 11 39:43 -4 33
13. 30 9 6 15 34:45 -11 33
14. Баник 30 8 9 13 23:41 -18 33
15. Градец-Кралове 30 6 7 17 26:52 -26 25
16. Динамо ЧБ 30 5 7 18 29:72 -43 22
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