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Черноморец - Металлист

31.05.2015, Воскресенье, 14:00 мск Украина. Премьер-Лига, 26 тур Черноморец - Металлист
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
13 тур
20 мая, среда 17:00 Металлист 0:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 18:00 Черноморец 1:1 Металлист
13 тур
20 октября, воскресенье 20:30 Металлист 0:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 18:30 Металлист 3:1 Черноморец
10 тур
29 сентября, суббота 20:00 Черноморец 1:1 Металлист
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
28 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Черноморец 3:3 Металлист
13 тур
15 октября, суббота 20:30 Металлист 1:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
28 тур
1 мая, суббота 16:00 Черноморец 0:2 Металлист
13 тур
24 марта, среда 21:00 Металлист 5:1 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
28 тур
16 мая, суббота 19:00 Черноморец 1:0 Металлист
13 тур
1 ноября, суббота 20:00 Металлист 2:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2007/2008)
23 тур
29 марта, суббота 15:00 Черноморец 0:1 Металлист
8 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Металлист 2:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
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Карпаты: снято 3
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Волынь: снято 9
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